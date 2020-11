Bitter besluit: BOV verschuift musical nu naar 2022

Oliver! stond op voor afgelopen voorjaar. In Theater De Maagd. Alle voorstellingen uitverkocht. De voorbereidingen waren in volle gang totdat corona alles blokkeerde. BOV richtte de blik op 2021, maar ziet daar nu ook van af. Omdat de vereniging geen andere keuze, zegt voorzitter Van den Aarsen. ,,Het is bitter, maar alles is anders. En verre van leuk.”

Corona

Quote Alles is anders. En verre van leuk Rob van den Aarsen, Voorzitter Bergse Operette Vereniging Want door de verscherpte coronamaatregelen is spelen in De Maagd alleen voor een beperkt publiek mogelijk. En dat is financieel niet te doen voor de vereniging. Ook kan er door corona niet worden gerepeteerd. En wanneer dat weer wel kan is niet duidelijk.

De achterban van de BOV vernam het nieuws vrijdagavond via een videoboodschap van de voorzitter. Een beslissing die door het bestuur bepaald niet lichtvaardig is genomen, benadrukte hij daarin. Voordat het zo ver was hebben de bestuursleden tal van alternatieven onderzocht. Spelen in de openlucht, in een groot warehouse, of een livestream die in de bioscoop zou te zien zijn.

Premiere

Maar uiteindelijk was de conclusie dat in alle scenario's de kosten voor de vereniging stijgen en dat er onvoldoende inkomsten tegenover staan. Kortom alleen spelen in een vol Theater De Maagd loont. Daarom is de premiere van Oliver! nu gepland voor vrijdag 1 april 2022. Kaarten die al waren gekocht voor de voorstellingen van 2020 en waren doorgeschoven naar volgend jaar blijven ook in 2022 geldig.