Bistro De Neus in Stabroek: heerlijkheid voor de ouderwetse bourgondiër

De Neus is zo’n zaak waarvan je bij binnenkomst meteen vermoedt dat het ooit als truckerscafé is begonnen en langzaamaan is uitgegroeid tot trekpleister van formaat. Aan de buitenkant ogenschijnlijk een kleine oude taverne, maar door de aanbouw van serres is er plaats voor 112 gasten. En wie het enorme terras erbij rekent, komt op een capaciteit van 350 zitplaatsen.



En nog is dat niet genoeg voor Dragan Milinkovic die De Neus samen met een compagnon in september overnam. ,,In de zomer willen we het terras uitbreiden met 50 zitplaatsen. Het is hier altijd druk, zomer en winter. Er komen vooral veel vijftigplussers vanuit de hele grensregio. Dat zijn goede klanten, want die hebben veel te besteden.”