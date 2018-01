Bioscoopbezoek Bergen op Zoom stijgt, Roosendaal en Etten-Leur blijven achter

BERGEN OP ZOOM - De bioscopen in Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom kregen in 2017 gemiddeld 5 procent meer bezoekers over de vloer dan het jaar ervoor. 'Met dank aan Bergen op Zoom', waar in 2016 een nieuwe bioscoop met zes zalen werd geopend die veel publiek trekt, ook uit Roosendaal.

Eigenaar Carlo Lambregts is niet ontevreden met het resultaat. ,,In 2017 is de explosieve groei van 2016 (93 procent) in Bergen op Zoom gestabiliseerd, dat is normaal in het tweede jaar. Maar Cinema Kiek in de Pot draait prima. Etten-Leur en Roosendaal wat minder, ook door concurrentie van de grote nieuwe bioscoop in Breda, Kinepolis."

Kerst

De Kerst - van oudsher doorgaans een drukke tijd voor de bioscopen - was dit keer wat zwakker, zegt Lambregts. ,,Hoe dat komt? Geen idee, dat zou je aan de mensen moeten vragen. Maar het is een landelijke trend, het was overal hetzelfde beeld."

De landelijke bezoekerscijfers van de bioscopen over het jaar 2017 zijn nog niet bekend. Die worden dinsdag bekend gemaakt op de Nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters in theater Tuschinsky in Amsterdam. Overigens zijn dat alleen procentuele gegevens over stijging of daling, absolute cijfers van bezoekersaantallen mogen bioscopen van de brancheorganisatie niet verstrekken, zegt Lambregts.

Nieuwstraat