Bioboer Hugo Jansen uit Ossendrecht: 'Ik ben Israël-kritisch, geen antisemiet'

Grenspark De Zoom is voortaan Grenspark Kalmthout­se Heide

25 april HUIJBERGEN - Een nieuwe voorzitter, een nieuw logo en een nieuwe naam. Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide heet sinds woensdag Grenspark Kalmthoutse Heide. Met als ondertitel 'Twee landen - één natuur'. Voor Martin Groffen was het woensdagmiddag in natuurpoort Hemelrijk bij De Kiekenhoeve in het Belgische Essen, zijn eerste officiële handeling als kersverse voorzitter van Het Grenspark Kalmthoutse Heide.