Binnenkort kunnen we weer over de Kraaijenberg uitkijken: in brand gestoken toren wordt hersteld

Onbekend, ongekend rijk, een mysterieu­ze dood: dit was Jan IV van Glymes

27 mei BERGEN OP ZOOM - Een van de weinigen die rijker was dan Jan IV van Glymes was Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Over hem zijn boekenkasten volgeschreven. Over Jan IV niet. Dat verandert. In november verschijnt een lijvige studie naar deze bijzondere edelman, markies van Bergen op Zoom. In zijn tijd een van de machtigste mannen van de Lage Landen.