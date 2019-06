Binnenkort gaat het Steenbergse Fort Henricus weer open

Natuurmonumenten heeft het fort sinds 2000 in beheer en kreeg in 2017 de middelen om te starten met de opknap ervan. ,,Toen was het helemaal plat”, vervolgt Nuiten. ,,We hebben de vestingwal aangelegd, zoveel mogelijk zoals hij was. In een stervorm, met vijf bastions.” In die bastions heeft Natuurmonumenten wilde bloemen zaad gezaaid. Voor insecten en vogels. Tijdens de wandeling vliegen er dan ook twee fazanten weg en rent er een haas voor ons uit.