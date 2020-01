Binnenkijken in een huis met 900 wielershirts: dit weekend kan het

Knuffels houden slaapfeest­je in Bergse biblio­theek

17:14 BERGEN OP ZOOM - De bibliotheek in Bergen op Zoom is in de nacht van vrijdag op zaterdag het decor voor een knuffelslaapfeestje. Vrijdagmiddag brachten zo’n vijftien kinderen hun knuffels. Zaterdagochtend kunnen ze hun knuffels weer ophalen en horen zij over de avonturen die hun vriendjes ‘s nachts beleefd hebben.