Binnenbaden weer open: ‘Dat moet een typefout zijn, dacht ik eerst’

Schouwburg­di­rec­teur na versoepel­de maatrege­len: ‘Je kunt er niks mee’

6 mei BERGEN OP ZOOM - Wat moet je met nog geen dertig mensen in een schouwburg waar er 624 kunnen zitten? Het is goed dat directeur Cees Meijer van schouwburg De Maagd in Bergen op Zoom geen hoge verwachtingen had. ,,Leuk om te horen, maar voor de bühne. Het kabinetsbeleid biedt ons niets. Je kunt er niks mee. Ook niet in juli als je met honderd mensen binnen mag werken.”