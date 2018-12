Binnen drie jaar minimaal 140 nieuwe woningen in gemeente Woensdrecht

'Verhuis volwassen platanen naar Rijtuigweg in Bergen op Zoom’

19 december BERGEN OP ZOOM - Verhuis de platanen die nu aan de Halsterseweg staan naar de Rijtuigweg in Bergen op Zoom. Dat stelt Bergenaar Frans Wakkee voor, die op die manier twee vliegen in een klap denkt te slaan. Immers: de bomen aan de Halsterseweg zullen binnenkort sneuvelen, om plaats te maken voor de aanleg van de fietsstrook. De werkzaamheden daarvoor zijn al in volle gang. ,,Toegegeven: het zal wel wat kosten”, zegt hij. ,,Maar waar een wil is, is een weg.”