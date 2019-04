“Binnen 10 jaar veel meer arbeidsmigranten nodig op AFC Dinteloord”

Geen appartemen­ten, maar een filmbe­drijf in De Lepelaar in Lepel­straat

19:00 LEPELSTRAAT - Er komen geen appartementen in voormalig wijkcentrum De Lepelaar in Lepelstraat. In plaats daarvan gaat film- en documentairemaker Frans Mouws er wonen. En hij vestigt zijn filmbedrijf in het pand. ,,Het zal geen buurthuis meer zijn waar de deuren altijd van open zijn, maar ik ga er wel activiteiten organiseren”, vertelt hij.