Bingo met een twist: al vijfhonderd deelnemers voor Koningsnacht Muziekbingo café ’t Slik

Withagen werd benaderd door het Oranjecomité. ,,Die kunnen natuurlijk op Koningsdag ook maar weinig organiseren”, vertelt hij. ,,Dus vroegen ze of wij het zagen zitten iets samen te doen.” Withagen had inmiddels volop ervaring met online bingo’s. ,,We doen het via YouTube, dat werkt het beste, hebben we gemerkt.”

Geen cijfers, maar liedjes

De Koningsnacht Muziekbingo start om 20.00 uur. Op de bingokaarten staan geen cijfers, maar liedjes en artiesten. Zodra dat liedje gedraaid wordt, kunnen deelnemers het afstrepen. ,,Het is geen quiz”, legt Marijn uit. ,,Ik noem dus ook gewoon alles wat we draaien.” Natuurlijk zijn er ook prijzen te winnen. Veel prijzen. ,,We wilden eigenlijk drie prijzen per ronde, maar zoveel sponsors meldden zich aan, dat we er nu vijf per ronde geven”, lacht Marijn. Er zijn flessen drank te winnen, bonnen voor brasserie De Berk, grillplaten, maskers van Willem-Alexander en Maxima, Bergse kwartetten en nog veel meer.

In Oranje-stijl

De bingo wordt gestreamd vanuit café ’t Slik, dat voor de gelegenheid helemaal in Oranje-stijl is. In de pauze laat het Oranjecomité foto’s zien voor Koningsdag in Bergen op Zoom in voorgaande jaren. Aanmelden kan tot en met zaterdag. De bingo’s van ’t Slik zijn overigens ook populair bij bedrijven. De Rabobank organiseerde al een bingo met cocktails voor haar werknemers en Withagen is ook in gesprek met Stadlander, Bravis en Sabic.