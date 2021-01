Bingo haalt kwetsbare ouderen uit isolement: ‘Ze kijken er naar uit, ondanks de strenge regels’

Dat Joodse kinderen zich in oorlogs­tijd schuil hielden in Oud Gastel wist niemand

3 januari OUD GASTEL - Hoe anders had Nederland zich de talloze festiviteiten rondom 75 jaar Vrijheid voorgesteld. Het thema vrijheid is dit jaar echter in heel ander perspectief komen te staan, nu we allerlei beperkingen aan den lijve ondervinden.