Bijzondere vondst in garagebox Halsteren: vuurwapens, kentekenplaten, politiekleding en zwaailicht

Pizzeria brandt uit, eigenaar geschrok­ken: ‘We floreerden juist door corona’

3 februari BERGEN OP ZOOM - De vestiging van New York Pizza aan de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom is woensdagochtend uitgebrand. Zes mensen die boven de pizzeria wonen, moesten tijdelijk hun appartement uit. Niemand raakte gewond, maar eigenaar Rob Spek is erg geschrokken. ,,We draaiden juist zo goed door corona.”