Bijzondere vondst: ‘In 3.000 taxatiesessies dit boek nog nooit voorbij zien komen’

Verbaasd was Vroegop zelf niet, want hij had zijn research al gedaan. Het boek is afkomstig van zijn opa. ,,Hij stond gewoon in een kast, maar ik zag meteen dat het een bijzonder boek is”, vertelt de Tholenaar. ,,Het is door het lettertype moeilijk te lezen, maar het verhaal erachter is erg interessant. David Joris had veel kritiek op de kerk en werd daarmee zelf een soort profeet. Hij vluchtte naar Duitsland onder een valse naam. Een paar jaar na zijn dood kwamen ze erachter wie hij werkelijk was. Toen hebben ze zelfs zijn lichaam nog opgegraven en op de brandstapel gegooid. Ook de mensen die het boek drukten kwamen slecht aan hun einde”, weet hij te vertellen.