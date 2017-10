Bijzondere uitvaartstoet voor overleden René Rommens uit Ossendrecht

Leerlingen van 't Ravelijn in Steenbergen bij 'in­druk­wek­ken­de' reis door Polen

16:45 STEENBERGEN/SOBIBOR - Vijftien Nederlandse leerlingen zijn op dit moment in Polen voor een vierdaagse reis die in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog. Vier van hen zitten op 't Ravelijn in Steenbergen: Renée Mens, Roan Lindeberg, Lieke van der Linden en Abigayle Houwerzijl.