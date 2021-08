Bijzondere theaterervaring tussen de schapen op de heide: ‘Je wordt onderdeel van het prachtige decor’

Randstadta­fe­re­len op oververhit­te West-Brabantse woning­markt: ‘Het is een gekkenhuis’

26 augustus BERGEN OP ZOOM/STEENBERGEN/WOENSDRECHT - Zo gek als in Breda, waar woningen in een jaar tijd 18 procent duurder zijn geworden, is het op de Brabantse Wal nog niet. Toch zitten de prijzen flink in de lift. ,,Uit de losse mouw? Een slordige 10 tot 12 procent stijging is het zeker”, zegt makelaar Erwin Schuurbiers van Helmig Makelaardij uit Bergen op Zoom.