Bijzondere knobbelstam wordt monument: “In Amerika maken jagers jacht op dit hout”

KALMTHOUT - Het Arboretum in Kalmthout is weer een bezienswaardigheid rijker. Een deel van een in 2007 omgevallen Californische cipres is er in een ‘glazen kooi’ gezet wegens de uitzonderlijke knobbel die de boom heeft. In Amerika wordt er soms zelfs gejaagd op het gezwel dat af en toe voorkomt bij die bomensoort.

In het najaar krijgen de coniferen in het Arboretum altijd een eigen wandeling, maar de coniferendreef heeft er zopas een nieuwe attractie bijgekregen. De knobbelstam van de Californische cipres die 13 jaar geleden omviel in het park, krijgt er nu een vaste plaats op een sokkel én beschermd tegen weer en wind.

,,De soort is op zich niet zo bijzonder, wel het gezwel op de stam dat ook wel eens gewoon een knobbel wordt genoemd”, zegt Bram Rammeloo, conservator van het Arboretum. ,,Zo’n knobbel is een wildgroei die ontstaat door een afwijking in de groeicellen. De oorzaak kan divers zijn. een schimmelinfectie, insectenvraat, schade door kap of vorst. Kenmerkend aan het hout is – als je het doorzaagt – je een vlammenpatroon ziet. Dat maakt het erg gewild bij houtbewerkers. In Amerika moeten parkwachters de knobbels van de cipressen echt letter beschermen tegen ‘knobbelstropers’.

Monument

Ook in het Arboretum stond er dus eentje met een bijzondere knoppel en nu dertien jaar nadat de boom een triest einde kende, krijgt het onderste deel een tweede leven. Gilbert Uitdenhouwen, kind aan huis in het Arboretum, ontwierp het monument. ,,Ik heb bewust gekozen voor zo weinig mogelijk materialen”, zegt Gilbert. ,,En bovendien zijn ze ook nog altijd goed te recycleren.” Provincieafgevaardigde Jan De Haes (N-VA) is ook tevreden. Een sokkel uit glas en staal past moeiteloos en discreet in deze unieke coniferenlaan in”, vindt hij

Coniferenwandeling

Veel coniferen -van sierstruik tot woudreus- zijn erg decoratief en wintergroen. En dat maakt december een ideale maand om ze te komen bewonderen. Bezoekers van Arboretum Kalmthout krijgen bij hun toegangsticket een boekje met een uitgestippelde wandelroute langs 29 uitzonderlijke coniferen in de arboretumtuin. De coniferenwandeling loopt langsheen de sokkel waar infopanelen het verhaal van de bizarre knobbel vertellen.

Geschiedenis

Coniferen liggen aan de basis van Arboretum Kalmthout in 1856. Boomkweker Charles Van Geert vond de vochtige maar zure grond in zijn kwekerij –het huidige arboretum- ideaal om er nieuwe en trendy exotische naaldboomsoorten uit te testen. Netjes naast elkaar en in een lange laan, plaatste hij de verschillende soorten. Nu, bijna 165 jaar later, telt Arboretum Kalmthout meer dan 700 verschillende conifeersoorten. Sommige aardden niet in het Belgische klimaat, andere werden steeds dikker en hoger, enkele kregen bijzondere knobbels