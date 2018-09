Bijzondere installatie van geluidskunstenaar Jacco Lauret in de Grebbe op PopMonument

Het idee voor de Grebbe als locatie kwam via PopMonument. Vorig jaar al. Toen stond er echter teveel water in het stadsriool. Dat kan opnieuw gebeuren, want het moet verantwoord zijn om met gids af te dalen. Jacco Lauret (Goes 1963) is geschiedenisleraar, maar tevens componist. Hij is klassiek geschoold, speelde ooit new wave, maar is nu solo actief met experimentele elektronische muziek waarin elementen uit pop, jazz, avant-garde, industrial, minimal music en modern klassiek zijn verweven. ,,Voor de installatie NOOM werkte ik met video-artiest Peter Janssen van Het Perkeffect. Ik bewerkte een track van mijn album Zonard. De naam is een allegaartje voor mensen die zoekende zijn. Ik was dat lang ook."