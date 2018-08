Bijzondere huwelijksvoltrekking in Hoogerheide: dochter Sandra trouwt haar moeder Chrisje en Leen

Een speciale huwelijksvoltrekking is het zeker op vrijdagmiddag in het gemeentehuis in Hoogerheide. ,,Hoe mooi is het om als dochter je eigen moeder te mogen trouwen?'' opent Sandra (49) de ceremonie. Hoe mooi is het bovendien als je juist op die bijzondere trouwerij debuteert als trouwambtenaar.

En dan is de bruid ook nog jarig. Het is Chrisje -gekleed in een prachtige diepbeige jurk met tule en kant- niet aan te zien, maar ze wordt op haar trouwdag 69 jaar. Ze straalt aan alle kanten. Oh ja, en de bevriende dagfotograaf Martien Quik is deze vrijdag 45 jaar getrouwd met zijn Tilly.

Volledig scherm Denny, Liam en Mitchel, de drie kleinzonen van bruidegom Leen, hebben het bruidspaar zojuist de ringen aangereikt. © peter van trijen/pix4profs

Harmoniezaal

Een ware geluksdag dus. Maar Leen en Chrisje kenden ook verdrietige tijden. Ze verloren allebei hun eerdere partners. ,,Ook hun namen noemen we vandaag. Ze zijn in hun harten gegrift'', weet goede vriend Wim Thoen. De pijn maakte plaats voor nieuwe liefde toen Chrisje en Leen elkaar tegenkwamen in de Harmoniezaal in Ossendrecht. Zij de linedancer, hij de biljarter. Tweede kerstdag 2014 vierden ze samen in Antwerpen, geboortestad van Chrisje. Toen ging het snel, vertrouwt Sandra de gasten toe. Ze vierden hun 'tweetjesmomenten' in het Antwerpse café Beveren, bekend om zijn dansorgel. Inmiddels leven ze alweer een paar jaar samen in Ossendrecht. ,,Ja mensen, ze hokken'', aldus dochterlief.

