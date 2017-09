Bijzonder wooncomplex verrijst achter Groot Arsenaal in Bergen op Zoom

WiBoZ is opgezet door ouders van kinderen uit de Markiezenstad en omgeving die een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. ,,We hadden gehoopt dat we eerder in plek hadden gevonden. Maar we zijn heel erg blij en gelukkig dat het nu eindelijk is gelukt. Het wordt ook tijd voor de kinderen dat ze het het ouderlijk huis verlaten. Velen zijn al ruim in de twintig", zegt voorzitter Henk de Rooij van WiBoZ.

Kleinschalig

Het appartementencomplex bestaat uit drie lagen. Op de begane grond en de eerste etage komen elk zeven kamers die een gezamenlijke woonruimte delen. De Rooij: ,,Ze krijgen intensieve begeleiding en hulp. We kopen die in bij ASVZ. Dit is een zorgverlener voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die veel ervaring heeft met kleinschalige wooncomplexen." Alle plekken op deze twee verdiepingen zijn vergeven.

De tweede verdieping bestaat eveneens uit zeven woonruimten die volledig zelfstandig zijn. Hier komen jongvolwassenen die begeleid zelfstandig kunnen wonen. ,,Er zijn nog vier plekken beschikbaar."

Een mijlpaal

De officiële ondertekening van de overdracht van de grond was donderdag op het gemeentehuis. Verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden is heel blij met de ontwikkeling. ,,Ik vind dit een bijzonder project dat op een prachtige plek in Bergen op Zoom komt. Ik heb de afgelopen 3,5 jaar veel mooie projecten gedaan, maar hierbij krijg ik toch een heel speciaal gevoel. Een mijlpaal."