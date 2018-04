Bijzonder: ingemetseld honderden jaren oud boek gevonden in Markiezenhof in Bergen op Zoom

Zwembad De Spetter in Tholen opent weken later

12:48 THOLEN - Zwembad De Spetter in Tholen gaat na de renovatie niet op 27 april open, maar weken later. Door de weersomstandigheden in de afgelopen weken is er vertraging is opgelopen bij het coaten van het zwembad en het herstellen van het terrein. Omdat het bad later opent, blijft het in september ook langer open.