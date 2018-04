Bijzonder: ingemetseld boek gevonden in Markiezenhof in Bergen op Zoom

Dode in Ossendrecht is Poolse vrouw (51)

15 april OSSENDRECHT - De dode vrouw die zaterdag in een woning aan Putsmolentje in Ossendrecht is aangetroffen is de 51-jarige Ola Urbaniak uit Polen. Haar man is als verdachte aangehouden. De politie kan nog steeds niks zeggen over de doodsoorzaak.