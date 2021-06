Bijzonder eerbetoon voor bijzonder mens: boek over Bergenaar Willem van Ham

DEN BOSCH - Zelf was hij uiterst bescheiden. Toch zou de Bergse archivaris en historicus Willem van Ham verguld zijn met het boek dat donderdag in Den Bosch over hem is gepresenteerd. Op de dag af een jaar na zijn overlijden. Commissaris van de Koning Ina Adema ontving het eerste exemplaar.

Willem van Ham, zijn leven, zijn werk, zijn levenswerk. De legendarisch harde werker liet maar liefst 15.000 pagina's na aan onderzoek dat hij verrichtte naar het verleden van de stad Bergen op Zoom en de regio West-Brabant.

2,2 kilo

Op initiatief van historicus Johanna Jacobs en Han Bos, de partner van Van Ham, leverden maar liefst 33 auteurs een bijdrage aan het gedenkboek. Dat telt 575 pagina's. En weegt 2,2 kilo. En is daarmee een monument voor het monument dat Van Ham is en was.

Quote Het is vervreem­dend dat Willem dit niet meer ziet Johanna Jacobs Commissaris Adema toonde zich donderdag vol lof. ,,Het is ongelooflijk mooi dat u dit hebt gedaan. Hij was een bijzondere man die een enorme bijdrage aan onze geschiedenis heeft geleverd.”

Volgens Johanna Jacobs die zeer goed bevriend met Van Ham was geeft het boek een goed beeld van hoe Willem van Ham was. ,,En alles waar hij zich mee bezighield.” Een harde werker. Maar ook een man met een enorm gevoel voor humor. ,,Dan rolden de tranen over onze wangen.”

Blij en verguld mee

Dat Willem van Ham zo'n omvangrijk eerbetoon zou weten te waarderen weet Jacobs zeker. Want toen Van Ham werd geridderd was hij daar ook blij en verguld mee, haalde ze aan. ,,En dit boek valt in de zelfde categorie als dat lintje. Tegelijk is het vervreemdend dat Willem dit niet meer ziet.”

Het gedenkschrift over Van Ham is vanaf zaterdag te koop bij boekhandel Quist in Bergen op Zoom. Leden van de Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom kunnen het vanaf die dag afhalen in het Markiezenhof. Voor hen is het een extra ledengeschenk.

Volledig scherm Het boek dat donderdag is gepresenteerd in Den Bosch. © Jan van de Kasteele