Bijna 4 ton nodig om organisatorische warboel Steenbergen op te lossen: ‘Gemeente staat er niet goed voor’

Hoewel al in 2018 is gestart met het opschudden van het gemeentelijk apparaat, is vier jaar later nog weinig verbeterd. Bureau Seinstra, gespecialiseerd in het doorlichten van gemeentelijke organisaties, trekt ferme conclusies: het samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijk apparaat kan en moet veel beter, de organisatie staat er anno 2022 ‘niet goed voor’ en de doorontwikkeling stagneert.