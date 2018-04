Bijgeloof en een bosje narcissen

Want hoe gaat het komende jaar worden? Gaan alle oogsten lukken of krijgen we tegenslagen? Je zal je aan het seizoen moeten overgeven, want je kunt er niets aan veranderen. Wat komt, dat komt. Maar dan komt er bij mij toch een beetje bijgeloof bij kijken. Jaren geleden is er namelijk in de boskant op ons bedrijf spontaan een klein bosje narcissen gaan groeien. En in de loop van de jaren is dat flink uitgebreid. Als er veel bloemknoppen inzitten en de knoppen komen mooi uit, is dat voor mij een hint dat het seizoen redelijk zal verlopen. Dat betekent dus dat ik in het voorjaar de narcissen dagelijks in de gaten houd.