Bijensteek

In het late voorjaar en de vroege zomer groeien de volkeren zo hard, dat de bijenkast te klein kan worden voor het volk. Daarom inspecteren we ze in deze periode wekelijks. Na voor de zoveelste keer de kasten te hebben geïnspecteerd, liep ik terug en vroeg aan een van onze werknemers of er nog een bij op mijn pak zat. Ik had inmiddels mijn kap al afgedaan. Er bleek er nog één op mijn rug te zitten. Hij tikte de bij er af en de bij vloog recht op mijn oog af. Prik, zo in mijn ooglid!