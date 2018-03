Bij twee grote grondaankopen miste de gemeente Tholen haar doel, maar dat is niet haar schuld

De percelen in de Geertruidapolder werden in 2007 aangekocht voor zo'n 3 miljoen euro. De bedoeling was om het gebied - ten zuidoosten van Sint-Maartensdijk - te benutten als locatie waar nieuwbouw zou kunnen komen. Door Sint-Maartensdijk uit te breiden richting natuurgebied De Pluimpot, zou dat de ontwikkeling en bereikbaarheid van het gebied ten goede komen. Maar de gronden zijn nog altijd niet bebouwd. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de economische recessie in de bouwsector en de beleidsafweging die in 2015 is gemaakt. Die hield in dat dat de eerstkomende tien jaar eerst hard gewerkt moest worden aan de transformatie van Sint-Maartensdijk-West. In 2015 werd de grond afgewaardeerd tot 958.000 euro landbouwgrond. De gemeente sluit echter niet uit dat er ooit nog gebouwd wordt en is daarom vooralsnog niet van plan de grond te verkopen.