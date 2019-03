Bij restaurant De Bloemkool in Bergen op Zoom krijg je al eeuwenlang waar voor je geld

Tussen de platen snuffelen in de Lievevrou­westraat

10:00 BERGEN OP ZOOM - Snuffelen tussen de elpees. Van Cuby and the Blizzards tot Iggy Pop en The Stones. Het kan tijdens de eerste overdekte platenbeurs in cafés Les Vedettes en Het Wapen van Engelandt in de Lievevrouwestraat in Bergen op Zoom. Daar staan zondag 24 maart duizenden singles en lp's klaar.