Bij het restaurant Wolthuis in Bergen op Zoom klopt alles

Sonja (76) waant zich even Max Verstappen tijdens rit in racewagen: ‘Je hebt toch wel een rijbewijs hé?’

20 augustus HALSTEREN - Sonja van Hees (76) is fan van Max Verstappen en de Formule 1. ,,Die coureurs in die wagens, dat vind ik gaaf.” Maar dat ze zelf nog eens een rit in een echte racewagen zou maken, had ze niet durven dromen.