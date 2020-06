Bij het opruimen vond de eigenaresse van Tebbens een bijzonder document: ‘Een complete verrassing’

BERGEN OP ZOOM - Carola Tebbens vond bij het opruimen ergens in een la een oud document. ,,Ik had geen idee dat de winkel al 75 jaar bestaat.''

In maart legde het coronavirus de Bergse binnenstad stil. Voor Carola Tebbens van Tebbens Modehuis in de Steenbergsestraat was dat de ideale gelegenheid om eens goed op te ruimen. Daarbij vond ze iets heel bijzonders: het bewijs dat de zaak dit jaar 75 jaar bestaat.

Complete verrassing

Drie jaar geleden stierf Carola's man, Jacques aan acute leukemie. ,,Hij was een echte verzamelaar, dus ik had behoorlijk wat op te ruimen. Een vriend stelde voor alle papieren voor me te komen versnipperen, maar ik wilde het liever zelf uitzoeken. En gelukkig maar, want anders was dit document waarschijnlijk voorgoed verdwenen.''

Ergens in een la vond ze een document uit 1978 dat bevestigde dat de zaak op 1 januari 1945 gestart is. ,,Waarschijnlijk is de naam in 1978 veranderd, omdat we toen bruidsmode gingen doen.''

Dat ze opeens haar 75-jarig bestaan kan vieren, was voor haar een complete verrassing. ,,Jacques was van 1949, ik dacht dat de zaak toen opgericht was.''

Geen bruidsmode meer

Carola's schoonvader, Rudolf, begon samen met vier broers de zaak. Toen nog tegenover het station van Bergen op Zoom. ,,Rudolf was degene die de baan opging, als een soort vertegenwoordiger'', weet Carola.

De vijf broers begonnen met een kleermakerij. Later kwam daar de verhuur van gelegenheidskleding bij en natuurlijk de bruidsmode. ,,Roep in Bergen op Zoom 'Tebbens' en je krijgt als antwoord: 'bruidsmode','' lacht Carola. ,,Terwijl we dat toch al zeker tien jaar niet meer doen.''

Tien jaar geleden kreeg haar Jacques een ernstig auto-ongeluk. ,,Ik stond er alleen voor. Ik deed bruidsjurken, damesmode, de administratie en had twee tieners thuis. Dat werd me teveel. Dus zijn we aan tafel gaan zitten en hebben we besloten om te stoppen met de bruidsmode.'' Tegenwoordig verkoopt ze alleen nog damesmode.

Ze viert het jubileum met een kortingsactie in juli. ,,Ik had het al eerder willen doen, maar toen zat corona me in de weg. Iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven, dan heeft een actie geen nut. Maar nu kan het wel weer'', zegt ze.