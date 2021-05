Bij Fujifilm in Steenbergen gebruiken ze 225 kilometer fotopapier per dag: ‘Alles wat we maken is uniek’

Jong in... ‘Bergen op Zoom voelt als thuis, dus ik denk dat ik er wel wil blijven wonen’

2 mei BERGEN OP ZOOM – Als Bergse jongere vindt Jasmijn van Vlimmeren (17) het belangrijk om haar leeftijdsgenoten een stem te geven. Daarom is ze actief in de Jeugdraad Bergen op Zoom. Ze is ook een hondenliefhebber. Met haar hond Wifi is ze een talent in de hondensportwereld.