Bij dit Tiny House in Hoogerheide kun je zaterdag een kijkje komen nemen

Op de Weele nu: wonen met een glimlach

6:03 BERGEN OP ZOOM - De stad aan je voeten. Het water van Binnenschelde en Zoommeer in de verte. De Theodorushaven zo dichtbij dat het lijkt of je ‘m kunt aanraken. ,,En dan ‘s avonds de zonsondergang. Met dat oranje licht. Het is prachtig.” Vier maanden wonen Elly en Danny Heijnen nu in Op de Weele en ze willen er nooit meer weg.