Bij dit restaurant zetten ze de schouders eronder: ‘Lekker doorpakken met take away nu’

video René speurt meter voor meter de begraaf­plaats af, op zoek naar explosie­ven

13 oktober BERGEN OP ZOOM - Met een mobiele grondradar loopt René de Weerd over het oude gedeelte van de RK begraafplaats aan de Mastendreef. Hij doet onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in de grond liggen. ,,De kans dat we iets aantreffen is heel klein”, zegt projectleider Bjorn Stielstra.