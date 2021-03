Bij dit Bergse autobedrijf stroomt Italiaans bloed door de aderen: ‘Eens moet je een Alfa hebben gereden’

Dak Eventum levert vanaf april groene stroom in Bergen op Zoom

16 maart BERGEN OP ZOOM - De eerste van in totaal 316 zonnepanelen liggen op het dak van Eventum. Een jonge ploeg werknemers van Piet Jansen installatietechniek is maandag begonnen. Vrijdag is de klus geklaard. ,,We liggen op schema", vertelt Robert de Jong.