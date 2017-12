Bigband speelt Metallica 'Enter Santa' in Steenbergen en Bergen op Zoom

STEENBERGEN - Bigbandmuziek is in de donkere dagen rond Kerstmis erg populair. De Steenbergse Persi Swing Collective waagt zich aan eigen versies van Mariah Carey tot... Metallica.

Caio Bouwens (26) uit Steenbergen fungeert al een kleine tien jaar als slagwerker bij Persi Swing Collective. Na de studie muziekdocent op het conservatorium is hij tevens bij Santola gaan spelen en geeft hij door de week workshops en drumlessen in zijn eigen studio.

Quote De dirigent stelt nieuwe doelen en daarom kabbelt het nooit voort Caio Bouwen, drummer ,,Persi Swing Collective onderscheidt zich van andere bigbands vanwege de tomeloze energie. We zijn op zoek naar uitdagingen. We hebben niets tegen klassiekers uit de oude doos in de oude stijl, maar we zoeken ook graag de niche op. We durven de muziek van Metallica een bigbandjas aan te meten. Vanwege onze kerstshow dopen we hun song Enter Sandman om tot Enter Santa!"

Drummer Caio Bouwens voelt zich prima thuis in de bigband die verder bestaat uit vijf saxofonisten, vier trompettisten, vier trombonisten, een toetsenist, gitarist en bassist. Voor de zangpartijen is Cathelijn Wanrooij, oorspronkelijk uit Bergen op Zoom, nu woonachtig in Utrecht, aangetrokken.

,,Ze is via de Bergse Operette Vereniging drie jaar geleden bij ons gekomen. Zij is een geweldige aanwinst. Het niveau van het orkest is sinds de oprichting in 2002 met enorme sprongen vooruit gegaan. De meeste bandleden komen nog altijd uit Steenbergen. We vissen nog altijd graag in Muziekvereniging Volharding naar leden, maar als we die daar niet vinden, schromen we niet elders te zoeken. Het niveau is inmiddels zo hoog dat er ook leden uit Bergen op Zoom, Breda, Waalwijk en dus Utrecht graag naar Steenbergen komen afreizen om bij ons te komen spelen."

Zaterdag speelt de bigband in het restaurantgedeelte van De Wallevis in Steenbergen. ,,Dat zal een beetje inschikken worden. Maar we spelen graag een thuiswedstrijd, intiem en volle bak in kerstsfeer. Een aantal tracks passeert in versies zoals die van de radio bekend zijn, een aantal tracks kregen een nieuw arrangement van onze dirigent Daan Bogers, uit Breda. Hij tilt het niveau van Persi Swing Collective steeds verder op. Hij stelt nieuwe doelen en daarom kabbelt het nooit voort, maar worden we steeds geprikkeld beter te doen."

Een van die doelen was deze eerste tournee met knallend kerstrepertoire. Bouwens: ,,Santa Claus Is Coming To Town kreeg een bob- en dixielandachtige versie en Feliz Navidad bezit plots een reggae-feel. Het was alleen vreemd om in september al - het was buiten nog dertig graden warm - deze nummers te gaan instuderen!"

Persi Swing Collective: 16 december (vanaf 20.30 uur) De Wallevis, Kade 2 in Steenbergen, 23 december (vanaf 14.30 uur) Kerstijsbaan, Grote Markt in Bergen op Zoom. De toegang is beide keren gratis.