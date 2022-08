Bierbrouwer AB InBev verhoogt de prijs weer: slaan we nu een rondje over?

Leidde de foto tot zwaar ongeluk op Markie­zaats­weg?

BREDA – Verbolgen zat de 32-jarige Tholenaar in de verdachtenbank, vandaag bij de rechtbank in Breda. Hij zou een foto hebben gemaakt terwijl hij achter het stuur zat, met een zwaar ongeluk als gevolg op de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom. ,,Ze deden alsof ik de dader was. Ik ben ook slachtoffer.’’

2 augustus