Bier weg, kringloopspullen erin: café krijgt nieuwe functie

Steeds meer deelnemers

Een goedkope kringloopwinkel

Toen café de Roos in de Dorpsstraat in Halsteren sloot, hadden de twee dan ook meteen interesse. Ruimte genoeg, en parkeren voor de deur. ,,Na een heel prettig gesprek met de eigenaren, Erwin en Tamara Roosendaal, waren we meteen enthousiast’', aldus Paul en Martijn. ,,We besloten het pand te huren.’'

Gisteren zijn ze begonnen met het inrichten van het pand en op 7 december worden de deuren voor het publiek geopend. Ze willen er een ‘echte’ kringloopwinkel van maken: ,,Goedkoop dus. Omdat kringloopwinkels zo populair zijn, worden vaak flinke prijzen gevraagd, dat gaan wij niet doen! Winst maken is geen doel van onze kringloopwinkel De Snuffelhoek. Wat we ermee verdienen vloeit weer terug naar onze medewerkers. Zo gaan we altijd met een grote groep op vakantie naar de Ardennen, of organiseren we dagjes weg. Alleen dit jaar kon dat natuurlijk niet doorgaan vanwege corona.’'

Plannen voor lunchroom

De bar in café de Roos hebben Paul en Martijn behouden, want op een later tijdstip willen ze er ook een lunchroom in beginnen. Nóg een nieuwe locatie starten zit er voorlopig echter niet in, zegt Martijn ,,Een derde locatie vonden we al spannend genoeg, zeker als daar straks nog een lunchroom bij komt. Laten we eerst dit maar eens goed op de rails zetten, voor we weer aan iets nieuws denken.’’