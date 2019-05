‘Biënnale in Bergen op Zoom moet kunnen’ denken kunstenaars Arsis

Van 't Land Iedereen is wel eens de weg kwijt, toch?

9:30 Vorige week was ik met vrienden een dagje kanoën in het prachtige Spreewald, in de buurt van Berlijn, de stad waar ik woon. Spreewald is de Duitse versie van Giethoorn; een dorp met kanalen in plaats van wegen. Vooraf hadden we besloten de lange route te kanoën, maar nét over de helft was ik het al kotsbeu. En wat gebeurt er dan? Juist, dan raak je de weg kwijt.