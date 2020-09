Bieb moet helft goedkoper in Huijbergen, CDA teleurgesteld

interview Michiel verbouwt groente voor maaltijd­boxen en horeca: ‘Ik vond het kantoorbe­staan vrij zinloos’

31 augustus KRUISLAND - Acht euro voor een kilo doperwten. Dat betaalde zijn baas en dat zag Michiel de Hoog toevallig op een van de pakbonnen, toen hij nog in een restaurant werkte. Dan kan ik ook wel doperwten gaan telen en die aan hem verkopen, dacht hij. En dat deed hij. Tegenwoordig verbouwt hij een stuk meer: van artisjokken tot courgettes en tomaten. In zijn eentje. Hij produceert dan ook niet voor de massa, maar speciaal voor restaurants of foodboxen. En daarnaast geeft hij ook nog kooklessen.