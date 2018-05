Bieb en CKB in Bergen op Zoom slaan de handen ineen

PVV Tholen is bezorgd over aanrijtij­den hulpdien­sten

7:37 THOLEN - De PVV op Tholen is bezorgd over de aanrijtijden van hulpdiensten. De partij wil daarom dat burgemeester en wethouders bekijken of er een zogeheten quick respons-voertuig op het eiland kan worden gestationeerd. Ook zouden kwetsbare inwoners de beschikking moeten krijgen over een paniek/medisch alarm.