Bibliotheek in Dinteloord straks op drie locaties

DINTELOORD - De huidige bibliotheek in Dinteloord sluit vanaf volgend schooljaar de deuren. In plaats daarvan komen er drie locaties waar mensen hun boeken kunnen lenen: de drie basisscholen in het dorp. Op De Regenboog, de Groen van Prinsterer en de Petrus en Paulus komen plekken waar lezers boeken kunnen lenen.

De insteek van de bibliotheek gaat veranderen, vertelt Harry van der Klink, directeur van bibliotheek Het Markiezaat. ,,We gaan ons richten op laaggeletterdheid. Een op de negen inwoners in deze regio is laaggeletterd.'' De afgelopen jaren zijn er al veel maatregelen genomen om dat te bestrijden. Van der Klink: ,,Wij willen ons bezig houden met preventie.''

Afstand verkleinen

En dat is het makkelijkst bij kinderen. Door locaties op scholen is de afstand voor kinderen tot de bibliotheek direct weg. Van der Klink: ,,En het is niet zo dat we alleen een collectie op een school inrichten. Er komt ook op elke locatie een leesconsulent die de kinderen begeleidt.'' Zo kan de consulent de kinderen helpen zoeken naar een boek dat ze ook daadwerkelijk leuk vinden om te lezen.

Het aantal mensen dat lid is van een bibliotheek en regelmatig boeken leent daalt al jaren. Dat zorgt ervoor dat de bieb zich op andere dingen gaat richten. In Dinteloord waren bijvoorbeeld in 2014 nog 995 leden. Eind 2017 is de schatting dat het er 805 zijn. Dat is op zich geen drastische daling. Maar het aantal uitleningen is in die periode gedaald van ongeveer 50.000 naar 25.000.

Collectie voor volwassenen

Het is niet zo dat de bibliotheek de volwassenen uit het oog verliest: bij basisschool De Regenboog komt ook een ruime collectie voor volwassenen. Ook wil de bibliotheek activiteiten organiseren om volwassenen die slecht kunnen lezen of schrijven te helpen.