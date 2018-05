Bibliotheek in Bergen op Zoom dicht na forse wateroverlast

Dat zegt vestigingsmanager Pascale van Zuilen. ,,We hebben een enorm lekkage, het water kwam met bakken naar binnen zondagmiddag. Op die zelfde plek hebben we al eerder wateroverlast gehad. Er zijn door de gemeente eerder dit jaar nog reparaties uitgevoerd op ons verzoek. Zondag was de lakmoesproef.''

Donderbui

En ging het goed mis tijdens de forse hoosbui met zware donderdagslagen die halverwege de middag over de stad Bergen op Zoom trok. Het is voor de bieb in de Kortemeestraat de eerste keer dat de vestiging niet open gaat vanwege de steeds terugkerende wateroverlast.

,,We hebben daardoor zondagmiddag onze dienstverlening al vroegtijdig moeten staken. We zijn tijdens koopzondag altijd open. Gezien de omvang van de waterschade moeten we ook maandag dicht blijven'', legt de vestigingsmaneger van de bibliotheek uit. ,,We hebben de gemeente onmiddellijk op de hoogte gesteld. Die geven het de hoogste prioriteit.'' Maar dat is pas maandag kreeg ze te horen.

Blank

Volgens Van Zuilen is het water binnengekomen in het gedeelte waar boeken in ontvangst worden genomen, dat is achterin het gebouw waar het boekenhuis begint. ,,Daar staan computers en andere apparatuur en kasten met boeken. De vloer stond er helemaal blank.''

Het opruimen neemt de nodige tijd in beslag. ,,We hebben als bibliotheek nog maar een kleine formatie aan mensen. Daarom hebben we echt de tijd nodig om alles weer in orde te maken.''

