Bibliotheek Halsteren naar de Wittenhorst: ‘We doen dit voor de inwoners’

,,Als er 's avonds een activiteit is kunnen mensen ook naar de bibliotheek komen”, zegt Ria Schell van de Wittenhorst. In het ontmoetingscentrum worden cursussen gegeven, activiteiten gehouden en is er vergaderruimte. ,,De boeken komen in de gangen en openbare ruimten van de Wittenhorst.”

Huiskamerfunctie

Pascale van Zuilen, manager bij de Bibliotheek West-Brabant: ,,De aanwezigheid van organisaties als WijZijn Traverse en het consultatiebureau is voor de bieb belangrijk. Daar wordt al mee samengewerkt, maar nu we onder één dak komen, wordt dat intensiever en vanzelfsprekender. Met een groot aanbod van activiteiten voor de inwoners van Halsteren. Daarin zien we echt de meerwaarde van bij elkaar in huis zitten. We doen het niet voor onszelf, maar voor de inwoners.”