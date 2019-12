Bezwaren tegen nieuwbouw Nedalcoterrein verworpen

Dat meldt wethouder Barry Jacobs namens het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom. ,,We hebben de omwonenden hier over ingelicht.” Volgens Jacobs kon iedereen die in de wijk een huis kocht weten wat de plannen waren voor dit gedeelte van het gebied. ,,Het staat in het bestemmingsplan dat al in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld, toen was al duidelijk dat hier iets ging komen.”