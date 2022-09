Bezwaren ondernemers van tafel: ‘Dagelijks Leven mag verzorgingshuis bouwen aan Ambachtsweg’

Column Kille realiteit: Oekraïe­ners wonen niet in Bergen, ze worden opgevangen

BERGEN OP ZOOM - Het oude Bergse politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan is voor statushouders niet veilig genoeg om in te wonen, maar voor Oekraïense vluchtelingen wél. Het stoom kwam uit mijn oren toen ik dat deze week las in mijn eigen krant.

24 september