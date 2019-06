Bezwaren Bergse moskee tegen wooncomplex op plek voormalige kerk

De stichting heeft de moskee een tijdje geleden benaderd, vertelt bestuurslid Bulent Acer. ,,We hebben onze leden gevraagd wat ze vinden van de plannen.” Daaruit bleek dat er wat bedenkingen zijn, die het bestuur van de moskee in een brief heeft opgetekend. ,,We organiseren nogal wat activiteiten", zegt Acer. ,,Open dagen, in het weekend zijn er lessen en tijdens de vastenmaand Ramadan is het hier ook druk. We zijn bang dat we minder kunnen organiseren in de toekomst, omdat de bewoners er last van hebben.”