Bezwaar tegen uitbreiding brasserie De Berk in Bergen op Zoom

Het gaat om het eilandje achter het paviljoen. Daar staan nu tenten op. De Berk wil daar een tweede paviljoen bouwen. Voor de tenten is nu een omgevingsvergunning aangevraagd. ,,Wij vrezen dat met het verlenen van die vergunning een voorschot wordt genomen op de toekomstige bouw", zegt Wim de Haan van IVN Groene Zoom. ,,Als we nu geen bezwaar maken, zijn we straks te laat.”