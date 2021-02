Bezwaar tegen forse prijsstijging abonnement Bergse parkeergarages

Hoe Louis en Dirk op de Brabantse Wal besmet raken met het wielervi­rus

17 februari BERGEN OP ZOOM - Twintig jaar lag het schrijfblokje met zijn handgeschreven aantekeningen in de kast. En keek Rens Meesters (69) er nauwelijks naar om. Sterker nog, hij was ze min of meer vergeten. Tot hij ze twee jaar terug herontdekte. Dat resulteerde in ‘Vanaf de schoolbanken de racefiets op’, een boek over opgroeien op de Brabantse Wal. Waarin de wielersport een dominante rol speelt.