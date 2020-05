Bezuinigingen Bergen op Zoom: echte krachtproef moet nog beginnen

Fors bezuinigen, maar geen letter over Bergse Vastena­vend

6:06 BERGEN OP ZOOM - Over de bouwkotten voor de vastenavendbouwers is geen letter te lezen in het Focusakkoord dat dinsdag is gepresenteerd. Of ze er wel of niet komen, is nog niet beslist. ,,Er is nog geen nee”, verduidelijkt Gertjan Huismans, fractievoorzitter van Punt. Maar ook geen ja.