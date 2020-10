‘Bezuinigen op cultuur is prima, maar bepaal eerst het toekomstbeeld voor Bergen op Zoom’

,,De bezuiniging op zich is prima. Maar als je geen toekomstbeeld hebt, dan snij je mogelijk op de verkeerde punten”, stelt Van der Kallen. ,,Wil Bergen op Zoom een culturele stad zijn om toeristen te trekken? Dan kun je De Maagd sluiten, dan heb je zo 1,5 miljoen te pakken. Wil je bij de beste muzieksteden van Nederland horen, dan snij je niet in het CKB.”

Van der Kallen kiest voor stoppen met De Maagd. ,,Als we horeca in de stad willen behouden, moeten we inzetten op toerisme en recreatie. Toeristen komen niet voor De Maagd naar Bergen op Zoom, wel voor het Markiezenhof.”

Mes in cultuurbedrijf

Het college kiest vooralsnog voor behoud van alle onderdelen van het cultuurbedrijf, maar wel kleinschaliger. Het mes gaat overal in. Het plan is om De Maagd te laten fuseren met gebouw T, het CKB te verzelfstandigen en de museumfunctie van het Markiezenhof te versoberen. Die scenario’s worden uitgewerkt en moeten ruim 1,5 miljoen euro opleveren. Om financieel weer gezond te worden moet Bergen op Zoom over de hele linie structureel 15 miljoen bezuinigen.

Lijst Linssen voelt niets voor het verzelfstandigen van De Maagd en het CKB. ,,Dat levert niets op, kijk naar zwembad De Schelp”, stelt Ton Linssen. Hij wil De Maagd en het Markiezenhof verkopen aan commerciële partijen. ,,Het CKB moeten we niet afstoten maar het pand aan de Burgemeester Stulemeijerlaan mag verkocht. Muziekonderwijs kan in scholen gegeven worden. Zo maak je optimaal gebruik van vastgoed.”

Minder personeel

Grootste fractie GBWP is wel blij met de plannen van het college. ,,Door veel samen te voegen, kunnen we veel besparen op de overheadkosten. Dat betekent ook minder personeel, maar het is in Bergen op Zoom ook scheef gegroeid. Andere gemeenten hebben één persoon op een functie waar Bergen er wel drie heeft”, zegt Aydin Akkaya. GBWP wil de verenigingen met rust laten. De bezuiniging moet uit het cultuurbedrijf komen. ,,Misschien halen we 2 miljoen wel. Dat zou mooi zijn.”

De gemeente moet cultuur vooral faciliteren, meent het CDA die pal achter de bezuinigingen staat. ,,Cultuur moet uit de mensen komen. Het kan niet zo zijn dat cultuur alleen bestaat omdat de overheid er geld in stopt”, zegt Hans-Peter Verroen (CDA). ,,Mensen moeten zelf met ideeën komen, de gemeente faciliteert. Daar hechten we wel veel waarde aan, want cultuur is in deze tijd heel belangrijk. Het verbindt.”

Voor de VVD is het overduidelijk dat er wat moet gebeuren. ,,Bergen op Zoom geeft 16 miljoen uit aan cultuur waar andere gemeenten van vergelijkbare grootte het met de helft doen”, zegt raadslid Rian Govers. De liberalen zijn blij met de ingeslagen weg. ,,Maar welke keuzes we als fractie maken, moeten we nog bespreken.”